Beşiktaş-Lyon maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de Beşiktaş Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, çeyrek final rövanş karşılaşmasının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.
İşte bilet fiyatları :
Kategori 1 : 400TL
Kategori 2 : 375TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 150TL
Kategori 8 : 140TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.