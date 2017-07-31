Beşiktaş maç kazanamadan kampı tamamladı

Sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başlayan, daha sonra hazırlık maçı için Çin'e giden siyah-beyazlı takım, son olarak İspanya'da kamp yaptı.

Hazırlık döneminin ilk bölümünde İstanbul'da günde çift antrenman yapan Beşiktaş, Çin'de Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşı karşıya geldi. Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 8 günlük İspanya kampında da antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları oynadı.

MAÇ KAZANAMADILAR

Beşiktaş, sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, Çin'deki mücadelede Almanya'nın Schalke 04 takımına 3-2 yenildi. İspanya kampındaki ilk maçta Real Valladolid ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Las Palmas'a ise 4-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu ülkedeki son hazırlık karşılaşmasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

SAVUNMADA SIKINTI VAR

Beşiktaş'ın, hazırlık maçlarında savunmasındaki sıkıntıları göze çarptı.

Son 2 sezonda savunmada başarılı performans ortaya koyan Marcelo Guedes'i Olmypique Lyon'a veren ve Real Madrid'den Pepe gibi önemli bir ismi kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı takım, 5 hazırlık maçında 13 gol yedi.

İspanya'da takıma katılan Pepe, sadece Real Betis ile yapılan hazırlık maçında ilk yarıda görev aldı