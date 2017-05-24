Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı

Süper Lig’de geçen haftayı 2-0’lık Rizespor mağlubiyetiyle tamamlayan Gaziantepspor, bu mücadelenin ardından küme düşmüştü.

Güneydoğu Anadolu takımının teknik direktörü Bülent Uygun, pazar günü Beşiktaş’ı ağırlayacakları karşılaşmayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

BIRAKIP KAÇMAK RUHUMDA YOK

Uygun, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bırakıp kaçmak, benim ruhumda yok. O nedenle, sonuna kadar burada kalacağım. Evet, büyük üzüntü yaşadık, çünkü kümede kalamadık. Fakat bu takımı nerede aldığımız ve son haftaya kadar umutlarını taze tuttuğumuz da hatırlanmalı. Bundan sonra formanın şerefi, bu şehrin temsili konusunda elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Her maç olduğu gibi, Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacağız. Çünkü kazanırsak, manevi anlamda olduğu gibi maddi anlamda da kulübümüze destek sağlamış olacağız” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

Siyah-Beyazlılar’la oynayacakları karşılaşma öncesinde yaşanan olumsuz gelişmelerin kendilerini etkilediğini söyleyen Bülent Uygun, “Elbette işimiz hiç de kolay değil. Çünkü bizden ayrılanlar oldu ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıkacağız. Bizim aksimize, Beşiktaş ise formunun zirvesinde. Metin-Ali- Feyyaz’lı dönemden sonraki tarihin en iyi kadrosuna sahipler. Şahsen ben, Beşiktaş’ın bu kadrosuyla Avrupa Ligi’nde finale kadar gideceğini düşünüyordum. Bu nedenle büyük hayal kırıklığı yaşadım, üzüldüm” sözlerini kullandı.

İşte Beşiktaş maçı öncesi ayrılan isimler:

Gökhan Değirmenci (Kaleci) Paulo Victor (Kaleci) Şenol Can (Stoper) Elyasa Süme (Stoper) Muhammed Ildiz (Orta saha) Sefa Yılmaz (Sağ kanat) Marcinho (Orta saha)