Beşiktaş Mandzukic'te sona yaklaştı

Transfer çalışmalarında artık sona doğru yaklaşan ve kiralama seçeneğiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, bir kaç gün içerisinde tercihlerindeki son kararı verecek.

MANDZUKİC'TE SONA YAKLAŞILDI

Milliyet'in haberine göre; Bugüne kadar Mandzukic, Martinez, Eder, Ulloa ve Torres gibi tecrübeli golcüleri gündemine alan yönetimin, Hırvat golcüde sona yaklaştığı öğrenildi.

Yönetim, Mandzukic’te bir aksilik çıkması durumunda diğer alternatiflere bakacak.

Kartal’ın ikinci sırasında, bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunan Ukraynalı Pylyp Budkivsky’nin bulunduğu dile getirildi.

DEMBA BA İSTENMİYOR

Öte yandan Beşiktaş’a geri gelmeyi çok isteyen Demba Ba’nın sağlık raporlarını yakından inceleyen Beşiktaş Yönetimi, Senegalli oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, maç eksiği olmayan bir forvet istemesi nedeniyle siyah - beyazlı yönetim, eski futbolcusunu gündem dışı bıraktı.