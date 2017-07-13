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Beşiktaş Marcelo'yu kaça sattığını açıkladı

Beşiktaş, Marcelo'nun transferi için Fransa'nın Lyon takımıyla anlaştıklarını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş Marcelo'yu kaça sattığını açıkladı

Beşiktaş, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in Lyon'a 7.5 milyon euro bedelle satıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 Avro garanti, 500.000 Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da  Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır."

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