Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve Matej Mitrovic'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, oyuncuyla kesin olarak anlaştığını açıkladı.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."