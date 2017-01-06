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Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Matej Mitrovic'i 4.2 milyon euro karşılığında transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve Matej Mitrovic'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, oyuncuyla kesin olarak anlaştığını açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

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