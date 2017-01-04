Beşiktaş Matej Mitrovic'le anlaştı

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Babel'in ardından bir transferi daha gerçekleştirdi.
HIRVAT STOPERLE ANLAŞTILAR
Haber1903.com'un haberine göre; siyah-beyazlılar Hırvatis'tan'ın Rijeka takımında forma giyen Matej Mitrovic'le 3 yıllığına anlaştı.
MATEJ MITROVIC KİMDİR?
10.11.1993 doğumlu olan futbolcu, Hırvatistan'ın HNK Cibalia ve Rijeka takımlarında forma giydi.
Rijeka ile bu sezonun ilk yarısında Hırvatistan Ligi'nde, Avrupa'da ve Hırvatistan HR Nogometni Kupası'nda toplam 25 maça çıkan Mitrovic 2160 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.
Öte yandan Hırvatistan Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında da forma giyen Mitrovic 2 karşılaşmada toplam 135 dakika görev aldı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, Mitrovic'i Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.