Beşiktaş Mitroglou'nu transfer ediyor

Forvete son aday olarak Mitroglou'yu düşünen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, oyuncunun menajeri Panos Galariotis ile ilk teması geçtiğimiz gün kurmuştu.

Şenol hocanın dün "Acilen forvet lazım" açıklaması sonrası hemen Yunan menajeri arayan başkan, pazartesi gününe randevu verdi. Son maçını bugün oynayacak siyah-beyazlı takım ardından İstanbul'a dönecek. Orman da ayağının tozuyla Galariotis ile masaya oturacak.

Gelen haberlere göre Orman'ın Benfica'dan ayrılma isteğini yönetime ileten 29 yaşındaki forvete 2.5-3 milyon euro arası bir maaş önereceği, kabul edilmesi durumunda Portekiz ekibine teklif götürüleceği bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA

Şampiyonlukla tamamlanan sezon biter bitmez Vincent Aboubakar için bonservisini elinde bulunduran Porto ve Lorient'le görüşen Beşiktaş bir sonuç alamamıştı.

Ana hedef olmayınca siyah-beyazlılar Llorente, Gignac, Babacar, Negredo ve Remy gibi birçok ismin aralarında olduğu yaklaşık 10 forvet ile görüştü. Ancak şu ana kadar bir aşama kaydedemedi. Başkan Fikret Orman da ağırlığını koyarak golcü transferine el attı.

Benfica'da kariyerini iyice parlatan Yunan golcü için dev bir adım atan Fikret Orman, oyuncunun menajeri Panos Galariotis ile avukatı Penny Konitsioti'yi İstanbul'a çağırdı. 29 yaşındaki forvet için görüşmeler burada daha da sıklaşacak. Orman'ın sadece menajerini değil, oyuncunun avukatını da çağırması artık sözleşme şartlarının detaylı şekilde masaya yatırılacağı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş, Benfica ile 2020'ye kadar kontratı olan golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

16 GOL KAYDETTİ

Kostas Mitroglou geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla oldukça başarılı günler geçirdi. 29 yaşındaki Yunan forvet, Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyerken, fileleri 16 kez sarstı. 1 de asisti var.

2010-11 sezonu hariç forma giydiği takımlarda 10 golün altına düşmeyen başarılı isim sol ayağını raket gibi kullanıyor. Hızlı bir futbolcu olmamasına rağmen güçlü fiziği sayesinde rakipleri kendisine yaklaştırmadan isabetli şutlar çıkarabiliyor.