Beşiktaş Mogaz'da hedef 3. galibiyet

Grubundaki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek 3. galibiyetine ulaşmak için sahaya çıkacak.
VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye evinde 30-26 yenilen Beşiktaş Mogaz, ardından üst üste iki deplasman mücadelesinde Makedonya'nın Metalurg ekibini 31-27 ve Rusya'nın Chekhovskie Medvedi takımını 29-27 mağlup etti.
Beşiktaş Mogaz ile Montpellier arasındaki karşılaşma, saat 16.00'da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak.