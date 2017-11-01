Beşiktaş-Monaco maçı muhtemel 11'leri

Devler Ligi'ndeki ilk üç maçında aldığı galibiyetlerle 9 puana ulaşan siyah-beyazlı temsilcimiz, bu akşam Monaco'yu yenmesi halinde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış olacak.
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Beşiktaş ile Monaco arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Riccardo Di Fiore'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise Massimiliano Irrati ve Antonio Damato olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Tosic
Adriano
Atiba
Tolgay
Talisca
Quaresma
Babel
Cenk
Monaco
Subasic
Raggi
Glik
Jemerson
Jorge
Tielemans
Fabinho
Lopes
Moutinho
Lemar
Keita