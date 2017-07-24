Beşiktaş Negredo'yla anlaştı

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Son şampiyon Beşiktaş'ta kadro şekilleniyor.
Defans hattına Pepe'yi alarak savunmasını güçlendiren siyah-beyazlılarda tüm gözler forvet transferine çevrildi.
Aboubakar'ın Porto'ya dönmesinin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, yeni golcüsüne kavuşmak üzere.
VALENCİA VE NEGREDO İLE ANLAŞILDI
İspanya Futbol Federasyonu'nun koyduğu kriterler nedeniyle 6.5 milyon euro kazanan Negredo'yu kadroda tutmak istemeyen Valencia'nın, golcü futbolcuyu kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi.
Kralspor.com'un edindiği bilgiye göre; Negredo'yla görüşen siyah-beyazlılar, İspanyol golcüyle 3.6 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
Beşiktaş yönetiminin bu transfer için Valencia'ya herhangi bir ücret ödemeyeceği belirtildi.
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NEDEN AÇIKLANMIYOR?
Adı henüz öğrenilemeyen başka bir golcünün transferi için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlıların bu yüzden Negredo'yu beklettiği, istenilen sonucun alınamaması durumunda İspanyol golcünün KAP'a bildirileceği öğrenildi.