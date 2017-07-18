Beşiktaş'tan Valencia'ya Negredo teklifi

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni hedefi Alvaro Negredo. Siyah-beyazlılar, bonservisi Valencia'da olan 32 yaşındaki golcüyü kiralamayı planlıyor.

1 YILLIK KİRALANACAK

İspanyol ekibi yüksek yıllık ücreti nedeniyle Negredo'yu kiralamaya sıcak bakıyor. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde tecrübeli golcü ile masaya oturacak olan yönetim, Negredo'yu 1 yıllığına kadrosuna katabilir.

Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Negredo, çıktığı 39 maçta 10 gol-5 asistlik performans gösterdi. Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla ve Manchester City formaları giyen İspanyol oyuncu, 2015'de 28 milyon euroya Valencia'ya transfer olmuştu. Negredo'nun kulübü ile sözleşmesi 2019'da sona eriyor.

GIGNAC TRANSFERİ KAPANMADI

Beşiktaş, Gignac tranferinden ise vazgeçmiş değil. Tigres ile bonservis bedelinde henüz anlaşamayan yönetim, Meksika ekibi ile iletişimini koparmadı. Negredo transferinden sonuç çıkmaması durumunda siyah-beyazlı ekip Gignac'a yönelecek.