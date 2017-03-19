Beşiktaş Oğuzhan'ın halefini buldu

Avrupa'nın devleri Beşiktaş'ın genç kaptanı için şartları zorlamaya başladı. Sevilla'nın 20 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği iddiası ise yönetimi alternatif arayışlarına itti.

HALEFİ ALMANYA'DAN BULUNDU

Ajansspor'un haberine göre, Oğuzhan'ın ayrılması durumunda alternatif ise Almanya'da bulundu. Bundesliga 2 takımlarından Stuttgart'ta forma giyen 1998 doğumlu Berkay Özcan...

Başkan Fikret Orman, Berkay'ın menajeri Serap Yükselen ve eşi Barış'ı Olympiakos maçına davet etti. Almanya'da yaşayan ikili bizzat Orman'ın konuğu olarak karşılaşmayı izledi. Orman, Oğuzhan'ın takımdan ayrılması durumunda onun yaşadığı patlamayı Berkay'a vaadetti.

ŞENOL HOCA'NIN PLANLARI VAR

Beşiktaş'ın Avrupa'nın devlerinden birisinde oynamak için ideal geçiş noktası olduğundan bahsetti. Güneş'in de genç oyuncu için planları olduğunu anlattı.

OĞUZHAN ARSENAL'E DOĞRU

Öte yandan İngiltere'den Daily Star, Oğuzhan Özyakup'un Arsenal'in gündeminde olduğunu iddia etti.