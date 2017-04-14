Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu.

MAÇ 45 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Lyon'un Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma, maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başladı. Fransız taraftarlar sahaya girerken, yetkililerin olayları yatıştırmasının ardından mücadele gecikmeli olarak başladı.

BEŞİKTAŞ BABEL İLE GOLÜ BULDU

Beşiktaş maça iyi başlarken, ilk dakikalarda Marcelo ile 2 net gol fırsatından faydalanamadı. Siyah-beyazlı temsilcimiz, karşılaşmanın 15. dakikasında Talisca'nın serbest vuruştan akıllıca gönderdiği pasta topla buluşan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.

Lyon 0 - 1 Beşiktaş GOL: Babel

Son derece tempolu ve gergin geçen maçın ilk 45 dakikasını Beşiktaş, Babel'in golüyle 1-0 önde kapattı.

LYON'UN GOLLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıda ev sahibi olmanın avantajıyla temsilcimiz Beşiktaş'a göre daha üstün oynayan Lyon, beraberlik golünü karşılaşmanın 83. dakikasında Tolisso ile buldu.

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FABRİ'DEN İNANILMAZ HATA

Beraberlik golünün ardından Beşiktaş şok bir gol daha yedi. Marcelo'nun geri pasında kaleci Fabri ceza sahasında çalım atmak isterken topu kaptırdı, Morel meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi.

Lyon 2 - 1 Beşiktaş GOL: Morel

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş, Lyon'a 2-1 mağlup oldu.

RÖVANŞ 20 NİSAN'DA

Temsilcimiz Beşiktaş ile Lyon arasında oynanan ve Lyon'un 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maçın rövanşı 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.