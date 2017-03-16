1 Hollanda basını Beşiktaş'la eşleşmek istemiyor Hollanda basını, Ajax ve Beşiktaş'ın bir üst tura çıkması halinde, UEFA'nın iki takımı eşleştirmeyebileceğini yazdı.

2 Volkan Demirel: Küfür olduğunu bilmiyordum çok pişmanım Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu için hakkında soruşturma başlatılan Volkan Demirel, pişman olduğunu söyledi.

3 Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'ye ilk transferi Konya'dan Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın, Konyaspor'dan öğrencisi Ömer Ali'yi de yanında getireceği öğrenildi.

4 Barcelona Emre'yi Messi formülüyle transfer edecek Barcelona'nın denemek için İspanya'ya çağırdığı Emre Demir'den çok memnun kaldığı ve genç futbolcuyu alt yapıya transfer edeceği öğrenildi.

5 Tolgay Arslan Galatasaray'a transfer oluyor Tolga ve De Jong'dan memnun kalmayan G.Saray yönetimi, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için menajer Ahmet Bulut'la bir görüşme gerçekleştirdi

6 Beşiktaş-Olympiakos maçı hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunan temsilcisi Olympiakos'u bu akşam sahasında ağırlayacak.

7 Monaco Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Monaco, deplasmanda 5-3 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Manchester City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

8 Fenerbahçe Euroleague'de 6. kez Final-Four'da Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de üst üste 6. kez Final-Four'a yükselmeyi başardı.

9 PAOK Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ediyor Galatasaray, devre arasında PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues'in ödemelerini yapmadı, Yunan ekibi olayı FIFA'ya taşıyor.