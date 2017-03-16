Beşiktaş-Olympiakos maçı hangi kanalda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.
Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.
HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, saat 21.00'de Beşiktaş Arena'da yapılacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt gerçekleştirecek. Ian Hussin'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Jonathan Moss ile Craig Pawson ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic (Atınç Nukan), Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel (Cenk) ve Aboubakar
Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthathis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard