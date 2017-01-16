Beşiktaş Osmanlıspor'u 2 golle geçti

Beşiktaş, zorlu başkent deplasmanında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
TALİSCA'DAN NEFİS GOL
Maça hızlı başlayan Beşiktaş aradığı golü de 20. dakikada buldu. Ceza sahası dışından sol ayağıyla harika bir vuruş çıkaran Talisca, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıyı bu skorla önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya istediği gibi başlayamadı. Zeminden kaynaklanan sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık dururken, sakatlanarak maça devam edemeyen Gökhan Gönül ve Babel de kenara gelmek zorunda kaldı.
Tolay Arslan'ın oyuna girişiyle oyunda yeniden dengeyi yakalayan Beşiktaş, Kerim Frei'nin girşiyle de hücum gücünü yükseltti.
CENK SKORU BELİRLEDİ
Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran siyah-beyazlılarda, 90+3'te ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, güzel bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla Beşiktaş, 38 puana yükselerek lider Başakşehir'i 1 puan geriden takibini sürdürdü. 26 puanda kalan Osmanlıspor ise haftayı 6. sırada kapattı.