Beşiktaş oyuncuların alacaklarını ödedi

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde üst üste iki sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta ekonomik anlamda da olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Fikret Orman yönetiminde mali tablo gitgide daha da düzelirken, bu sezon ulaşılan şampiyonluğun ardından yönetim rahat bir nefes aldı.

TAKIMA 25 MİLYON EURO DAĞITILDI

Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2016-17 sezonundan doğan bütün alacakları ödedi. Başkan Fikret Orman ile ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, özellikle uzun süredir menajerlik parası ve kalan alacaklarını isteyen Anderson Talisca’nın da sorun çıkarmamasını öncelik olarak düşünerek takıma toplamda 25 milyon euro dağıttı.