Beşiktaş potada Galatasaray'ı devirdi

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 89-76'lık skorla devirdi.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve 1. periyodu 28-17 önde geçen Beşiktaş, ilk yarı sonunda aradaki farkı korudu ve soyunma odasına 50-39 üstün gitti.
Rakibi karşısında 27. dakikada farkı 17 sayıya kadar (67-50) çıkaran siyah-beyazlı ekip, 3. çeyreği de 72-58 önde tamamladı. Beşiktaş, son periyotta rakibinin baskılı savunmasına rağmen mücadeleyi 89-76 kazandı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 13. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray ise 6. yenilgisini aldı.
PINAR DEMİROK KORKUTTU
Karşılaşmanın 36. dakikası içinde Beşiktaş pota altında yaşanan mücadelede Galatasaraylı oyuncu Pınar Demirok, düştüğü sırada kafasını sert bir şekilde yere vurdu. İlk tedavisi saha içinde yapılan ve boyunluk takılan sarı-kırmızılı oyuncu, ambulansla hastaneye götürüldü.