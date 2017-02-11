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Beşiktaş potada rahat kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-73 mağlup etti.

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Beşiktaş potada rahat kazandı

Kenan Sipahi'nin basketiyle karşılaşmaya başlayan Beşiktaş Sompo  Japan, Stimac ve Strawberry'nin basketleriyle kısa sürede farkı açtı. Etkili  savunmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un farkı azaltma çabalarını boşa  çıkaran siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-9 üstünlükle tamamladı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğin başında Erkan Veyseloğlu ve Weems'le etkili olmaya  çalışan Beşiktaş Sompo Japan karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, pota altından sayılar üreterek farkı azaltmayı başardı.

Siyah-beyazlıların hücumda  yaptığı top kayıplarını değerlendiren konuk ekip, hızlı hücumlarla sayılar bulsa  da ev sahibi ekip soyunma odasına 44-31 önde gitti.

KARTAL RAHAT KAZANDI

Üçüncü çeyrekte rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo  Japan, üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünde Weems ve  Clark'ın sayılarıyla etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Deniz  Kılıçlı ile pota altında skor üretti. Skor üstünlüğünü bu çeyrekte de sürdüren  siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-51 galip girdi.

Son çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan hücumlardan boş dönerken, İstanbul  Büyükşehir Belediyespor 36. dakikada farkı 9 sayıya (74-65) indirdi. Daha sonra  toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 86-73 yendi.

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