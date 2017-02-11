Beşiktaş potada rahat kazandı

Kenan Sipahi'nin basketiyle karşılaşmaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Strawberry'nin basketleriyle kısa sürede farkı açtı. Etkili savunmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un farkı azaltma çabalarını boşa çıkaran siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-9 üstünlükle tamamladı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğin başında Erkan Veyseloğlu ve Weems'le etkili olmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, pota altından sayılar üreterek farkı azaltmayı başardı.

Siyah-beyazlıların hücumda yaptığı top kayıplarını değerlendiren konuk ekip, hızlı hücumlarla sayılar bulsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 44-31 önde gitti.

KARTAL RAHAT KAZANDI

Üçüncü çeyrekte rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünde Weems ve Clark'ın sayılarıyla etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Deniz Kılıçlı ile pota altında skor üretti. Skor üstünlüğünü bu çeyrekte de sürdüren siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-51 galip girdi.

Son çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan hücumlardan boş dönerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 36. dakikada farkı 9 sayıya (74-65) indirdi. Daha sonra toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 86-73 yendi.