Beşiktaş salonda çalıştı

Fikret Orman'ın, Şenol Güneş'in yeni sözleşme için kendisiyle görüşmeyerek menajerini yollamasına çok kırıldığı öğrenildi.

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Bafetimbi Gomis'i bayıltan hastalık

Galatasaray'ın Swansea City'den transfer ettiği golcü futbolcu Bafetimbi Gomis'in stres durumlarında kendisini bayıltan bir hastalığı var.