Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Szolnoki Olaj'ı yendi

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Patrick Kluivert'ın oğlu şov yaptı

1 Milan'dan Fenerbahçe'ye Sosa yanıtı Milan Kulübünün CEO'su Adriano Galliani, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jose Sosa'nın takımdan ayrılmayacağını söyledi.

2 Aytemiz Alanyaspor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ertuğrul Sağlam'ı teknik direktör yaptı.

3 Trabzonspor Caceres ve Rodallega'yı renklerine bağlıyor Trabzonspor yönetiminin bonservisi elinde olan Caceres ve Akhisar'ın golcü futbolcusu Rodallega ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

4 Fernandao'dan Fatih Terim'e: Beni al hocam Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Fernandao, Brezilya yerine A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

5 Patrick Kluivert'ın oğlu şov yaptı - İZLE Patrick Kluivert'ın, Ajax'ta oynayan 17 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, ortaya koyduğu futbolla izleyenleri mest etti.

6 İşte Aziz Yıldırım'ın bize gelmek istiyorlar dediği 6 isim Fenerbahçe yönetimine ''beni alın'' diye mesaj yollayan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular ortaya çıktı.

7 Mehmet Ekici: Ofspor'a giderim Beşiktaş'a gitmem Beşiktaş'a gitmek istemediği için kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, kontratının feshedilmesi için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

8 Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen'den Talisca'ya övgü Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen, aylar sonra sahalara golle dönen Talisca'yı iki yıldız futbolcuya benzetti.

9 Alman Bild Gazetesi: Podolski Japonya'ya gidiyor Almanya'nın Bild Gazetesi, Podolski'nin Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla anlaşmaya vardığını yazdo.