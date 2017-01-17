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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Szolnoki Olaj'ı yendi

Siyah beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. hafta maçında Macar ekibi Szolnoki Olaj'ı, uzatmalarda devirdi.

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Grupta 11. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürürken, son sıradaki Szolnoki Olaj ise 11. yenilgisini yaşadı.

Szolnoki Olaj: 91 - Beşiktaş Sompo Japan: 96

Salon: Tiszaligeti

Hakemler: Borys Shulga (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ), Saulius Racys (İsveç)

Szolnoki Olaj: Barnies 3, Eilingsfeld 5, Vojvoda 18, Toth 6, Pavlicevic 17, Andric 20, Wittmann 5, Borisov 17

Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler, Clark 6, Stimac 19, Thompson 21, Roll 15, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 3, Strawberry 18, Kenan Sipahi, Weems 14

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-44

3. Periyot: 59-56

Normal süre: 80-80

5 Faulle Çıkan: 42.56 Toth (Szolnoki Olaj)

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