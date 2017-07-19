Beşiktaş Schalke 04'e yenildi

Hazırlık kampı için Çin'e giden siyah-beyazlılar, Schalke 04 ile hazırlık maçı yaptı.

CENK'İN GOLLERİ YETMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, İlk yarıyı 42. dakikada Amine Harit'in ayağından yediği golle 1-0 geride kapattı.

İki takım 2'nci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlarken, Alman temsilcisi 57'nci dakikada Hemmerich, 63'ncü dakikada Konoplyanka ile bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Bu dakikadan sonra daha baskılı oynamaya başlayan Beşiktaş, 67 ve 75'nci dakikalarda Cenk Tosun ile bulduğu gollerle skoru 3-2 yaptı.

Ancak son dakikalarda bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamayan Siyah-Beyazlılar, Alman temsilcisine karşı sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, oynadığı bu maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.