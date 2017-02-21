Beşiktaş Şenol Güneş ile uzatıyor

Geçtiğimiz sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdiği Beşiktaş'ı bu sezon da zirvede tutan Şenol Güneş için yönetim özel bir hazırlık içinde.

Siyah-beyazlı ekibin aldığı başarılı sonuçlar üzerine taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli çalıştırıcıya, Galatasaray derbisinden sonra yeni sözleşme teklif edilecek.

UZUN VADELİ KONTRAT GÜNDEMDE

Beşiktaş ile +1 yıllık daha opsiyonu olan Güneş ile masaya oturacak olan yöneticilerin, opsiyonu dışarıda bırakıp uzun vadeli bir kontrat imzalamak istedikleri gelen haberler arasında.

Şenol Güneş, Akhisar karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ta çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız işin karşılığını almak da bana ayrıca mutluluk veriyor. Böyle büyük bir camianın beni kucaklaması güzel" diyerek, yeni kontrata yeşil ışık yakmıştı.