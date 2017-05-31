Beşiktaş seride öne geçti

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Stimac'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 15-10 üstün tamamladı. Thomas, Doğuş Balbay ve Granger ile art arda isabetler bulan Anadolu Efes, 7. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 15-18. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 25-22 önde kapattı.

İkinci periyoda Erkan Veyseloğlu ve Strawberry'nin basketleriyle giren siyah-beyazlılar, 12. dakikanın başında 26-25 öne geçti. Etkili oyunununu sürdüren ev sahibi ekip, Strawberry, Thompson ve Roll ile skor üreterek, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 43-32. Kalan bölümde Clark ve son saniyede Strawberry'nin elinden skor bulan Beşiktaş Sompo Japan, devre arasına 15 sayı farkla 48-33 üstün girdi.

BEŞİKTAŞ FARKA KOŞTU

Maçın ikinci yarısına Cedi Osman ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla giren Anadolu Efes, 23. dakikada farkı tek hanelere çekti: 48-39. Stimac, Erkan Veyseloğlu ve Strawberry'nin basketleriyle oyunun kontrolünü yeniden eline alan Beşiktaş Sompo Japan, 28. dakikayı 58-43 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde Strawberry-Erkan Veyseloğlu ikilisiyle isabetler bulmaya devam eden siyah-beyazlılar, final periyoduna da 63-51 önde gitti.

Son çeyreğe de iyi başlayan siyah-beyazlılar, Sertaç Şanlı ve Weems'in kaydettiği basketlerle 35. dakikada 76-58 üstünlüğünü devam ettirdi. Ev sahibi ekip, Roll'un üç sayı çizgisinin gerisinden, Sertaç Şanlı'nın ise pota altından bulduğu basketlerle 38. dakikada farkı 20 sayıya (85-65) çıkardı. Sertaç Şanlı ve Strawberry ile sayılar üretmeye devam eden Beşiktaş Sompo Japan, salondan 90-71 galip ayrıldı.