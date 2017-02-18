Beşiktaş şikayet etti F.Bahçe sayfası kapandı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Tudor'un Sabri Sarıoğlu hakkında "O hala oynuyor mu?" demesi yöneticileri güldürdü.

Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'de curling kızlarda Türkiye A Takımı Rusya'yı 6-4 yenerek 4'te 3 yaptı ve yarı finale yükseldi.

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Sneijder'den Tudor yorumu

Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.