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Beşiktaş şikayet etti F.Bahçe sayfası kapandı

Beşiktaş, 1 milyondan fazla takipçisi olan Fenerbahçe sayfası 12numara.org'u kapattırdı.

Beşiktaş şikayet etti F.Bahçe sayfası kapandı
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Beşiktaş şikayet etti F.Bahçe sayfası kapandı

Beşiktaş Kulübü'nün Fenerbahçe taraftar grubu 12 Numara'nın twitter hesabının kapatılması için mahkemeye yaptığı başvurunun onaylandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE MAHKEMEYE VERİLMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, 1 milyondan fazla takipçisi olan 12numara.org isimli twitter hesabını daha önce mahkemeye vermişti.

Ancak Beşiktaş Arena'nın çevresinde gerçekleşen hain terör saldırısının ardından sarı-lacivertlilerin uzattığı dostluk eli ve Beşiktaş'a verdiği destek nedeniyle bu karar uygulamaya konulmamıştı.

HESAP KAPATILDI

Siyah-beyazlı yönetim, hakaret içerikli mesajların devam etmesinin ardından 12numara.org'a bu kez tolerans göstermedi.

Beşiktaş yönetiminin ikinci kez mahkemeye vermesi sonrası 12 numara.org isimli twitter hesabı kapandı.

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