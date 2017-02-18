Beşiktaş şikayet etti F.Bahçe sayfası kapandı

Beşiktaş Kulübü'nün Fenerbahçe taraftar grubu 12 Numara'nın twitter hesabının kapatılması için mahkemeye yaptığı başvurunun onaylandığı belirtildi.
DAHA ÖNCE MAHKEMEYE VERİLMİŞTİ
Beşiktaş yönetimi, 1 milyondan fazla takipçisi olan 12numara.org isimli twitter hesabını daha önce mahkemeye vermişti.
Ancak Beşiktaş Arena'nın çevresinde gerçekleşen hain terör saldırısının ardından sarı-lacivertlilerin uzattığı dostluk eli ve Beşiktaş'a verdiği destek nedeniyle bu karar uygulamaya konulmamıştı.
HESAP KAPATILDI
Siyah-beyazlı yönetim, hakaret içerikli mesajların devam etmesinin ardından 12numara.org'a bu kez tolerans göstermedi.
Beşiktaş yönetiminin ikinci kez mahkemeye vermesi sonrası 12 numara.org isimli twitter hesabı kapandı.