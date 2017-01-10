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Beşiktaş Sobol transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından Eduard Sobol'un transferi için belgeleri yolladı ve sona yaklaştı.

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Beşiktaş Sobol transferinde sona yaklaştı

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde Ryan Babel, Matej Mitrovic'in ardından bir transferde daha sona yaklaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Haber1903.com'un haberine göre; Beşiktaş, Eduard Sobol'un transferi için gerekli evrakları Shakhtar Donetsk Kulübü'ne gönderdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sobol transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

18 MAÇTA OYNADI

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Sobol, bu sezon 18 maçta görev aldı ve 1246 dakika sahada kaldı.

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