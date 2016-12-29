Beşiktaş stoper için bir Kolombiyalı daha buldu

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Stoper arayışını sürdüren yönetimin hedefe doğru yaklaştı. Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki Ukraynalı savunmacı Rakitsky’den yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçme aşamasına gelen siyah-beyazlılar, Kolombiyalı Felipe Aguilar’ı gündemine aldı.

Kolombiya’nın Atletico Nacional takımında top koşturan 23 yaşındaki stopere sıcak bakan yönetimin, Cruzeiro’da forma giyen Manoel Messias’ın olmaması halinde Aguilar’a imza attırmanın hesaplarını yapıyor.

İLK HEDEF MESSIAS

Stoper bölgesine uzun süredir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar ilk olarak 26 yaşındaki Manoel Messias’ın bonservis sorununu çözmeye çalışacak. Cruzeiro kulübünün başarılı oyuncu için belirlediği 6 milyon euro bonservis bedelinde indirime yanaşmaması halinde ise hiç vakit kaybetmeden Aguilar’ın transferi bitirilecek.

GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözüne giremediği için kiralık gönderilen Pedro Franco gibi Kolombiyalı olan Aguilar’ın, Beşiktaş’a gelmeyi çok istediği bildirildi. Avrupa’da top koşturmak isteyen başarılı stoperin gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.