Beşiktaş takımı sigortalattı

Türkiye’de ilk defa bir futbol kulübü futbolcuların sakatlanmasına karşı kendini sigortaladı. Özel bir sigorta şirketi ile siyah beyazlı kulüp bazı iyi ücret alan futbolcularının sakatlığına karşı poliçe yaptırdı.

YILLIK ÜCRETLERİ SİGORTA ÖDEYECEK

Habertürk'ün haberine göre, Kara Kartal’ın yaptırdığı sigorta yıllık iyi ücret alan futbolcuların sakatlanmaları veya vefat etmeleri veya başka türlü nedenlerle oynayamamasına karşı aldığı ücreti kulübe ödemeyi taahhüt ediyor. Kulüp o parayı alıp başka bir futbolcu kiralama veya satın alma yoluna gidebiliyor.

Örneğin sezon başında sakatlanan Caner Erkin için eğer bu sigorta yaptırılmış olsaydı Beşiktaş aldığı tazminat ile sezon arasında bu futbolcunun yerine başka birisini kiralayabilirdi.

Dünyada Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerin bu sigorta ile futbolcu sakatlanmalarına karşı kendilerini garanti altına aldığı, Türkiye’de ise bu sigortayı şimdilik sadece Beşiktaş'ın yaptırdığı öğrenildi.