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Beşiktaş Talisca için masaya oturuyor

Beşiktaş, kiralama opsiyonunu kullanacağını Benfica Kulübü’ne bildirdiği Anderson Talisca ile masaya oturacak.

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Siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret isteyen Brezilyalı futbolcu ile görüşecek olan başkan Fikret Orman, bu rakamı düşürmek için çalışacak.

2 MİYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Orman, Talisca’ya takım içindeki dengeleri ve UEFA kriterlerini gözetmeleri gerektiğinin altını çizerek, yıllık 2 milyon Euro teklif edecek.

SATILIRSA PARASI GERİ VERİLECEK

1 Ağustos’a kadar 25 milyon Euro veren bir kulüp olursa Benfica, Talisca’yı satma hakkına sahip. Bu durumda Portekiz kulübü, Beşiktaş’tan geçen sezon aldığı 2 milyon Euro’luk kiralama bedelini geri ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 33 maçta görev alırken 17 gole imza koydu.

Brezilyalı yıldız 6 da asist yaptı. Özellikle mükemmel frikik golleriyle taraftarın gönlünü çabuk kazanan Anderson Talisca, çok kritik gollere de imza atarak, şampiyonlukta önemli bir pay sahibi oldu.

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