Beşiktaş Talisca için teklifini yaptı

Beşiktaş'ta günlerdir tartışılan Anderson Talisca gerçekleri gün ışığına çıktı.

Brezilyalı futbolcunun bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giyeceği resmen Benfica'ya bildirilirken, yetenekli oyuncunun gidişinin teknik olarak mümkün olduğu da ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Talisca'yı takıma kazandırırken, Benfica ile yapılan iki yıllık kiralık sözleşmesinin bir sezon opsiyonlu olduğu ilan edilmiş, ancak bu opsiyonun ne olduğu belirtilmemişti. İki kulüp arasında yapılan özel sözleşmeye göre siyah-beyazlıların yeni sezon için opsiyonu 30 Nisan'dı.

Beşiktaş bu tarihe kadar Talisca ile yola devam edip etmeyeceği yolunda karar verecekti. Sezon içinde Talisca'dan çok memnun kalan siyah-beyazlılar, bu opsiyonu kullandı, 28 Nisan'da resmi yazıyı Benfica'ya yolladı. Böylece Portekiz kulübüyle yapılan sözleşmenin gerekleri yerine getirildi.

Öncelik Beşiktaş'ta Beşiktaş burada üzerine düşeni yaptı, ancak Talisca'nın kulüpte kalması tam olarak netleşmedi. Çünkü, yapılan sözleşmede, Portekiz kulübünün temmuz ayı sonuna kadar istediği fiyata satış opsiyonu devam ediyor. Ancak bu konuda öncelik de siyah-beyazlılarda bulunuyor. Kartal, satış için konan ücreti ödemeyeceğini resmi olarak bildirirse, Portekiz kulübü bir başka takıma satışını yapabilecek.

BENFİCA BAŞKA KULÜBE SATABİLİR

Bu durumda bile Beşiktaş kar eden taraf olacak. Çünkü yine mukavelenin koşullarına göre eğer Benfica, Talisca'yı başka bir kulübe satarsa, siyah-beyazlılar; bu sezon kiralama için ödediği 2 milyon euroyu geri alacak.Yani Kartal, bu sezon büyük işler yapan oyuncuyu bedava oynatmış olacak.

Anderson Talisca, bu sezon Beşiktaş ile 20 lig maçına çıkıp 10 gol kaydetti. Brezilyalı ayrıca 31 resmi maçta da 14 gol buldu. Talisca, kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi. Öte yandan genç futbolcu toplamda da 6 asistle, takım arkadaşlarına da gol pasları verdi.

BEŞİKTAŞ BEDAVA OYNATMIŞ OLACAK

*Siyah-beyazlılar ile Benfica arasında yapılan özel anlaşmada, Kartal'a 30 Nisan'a kadar süre verilmişti. Beşiktaş, 28 Nisan'da Portekiz ekibine haber gönderdi, Anderson Talisca ile bir yıl daha devam edeceğini resmen bildirdi.

Ancak Benfica'nın Talisca'yı temmuz ayı sonuna kadar istediği fiyata satma opsiyonu bulunuyor. Bu gerçekleşirse siyah-beyazlılar, bu sezon ödenen 2 milyon euroyu geri alacak, Sambacı bir sezon kira bedelsiz oynamış olacak.