Beşiktaş taraftarı ilk kez Aslantepe'de

Galatasaray’ın eski stadı Ali Sami Yen’de birçok maçta Beşiktaş’ı yalnız bırakmayan taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekibin yeni yuvası Türk Telekom Arena’da derbi izleme şansı bulamamıştı.

İLK KEZ

Bu sezon başında derbilerde deplasman yasağının kalkması yönünde alınan kararın ardından takımlarını Türk Telekom Arena’da ilk kez izleme fırsatı bulacak. Siyah-Beyazlı futbolseverler, toplu halde stada götürülecek. 2 bin Beşiktaşlı taraftar, bugün saat 14.30’dan itibaren Vodafone Arena önünde bir araya gelecek. Otobüslerle Türk Telekom Arena’ya gidecek taraftarlar aynı şekilde dönecek.