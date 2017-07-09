Beşiktaş taraftarı Instagram'da rekor kırdı

Beşiktaş'ta Pepe'nin transfer sürecinde etkin bir rol oynayan "Come to Beşiktaş" tayfası İspanyol forvet Diego Costa içinde seferber olmuş durumda.

3 MİLYONU AŞTI REKOR OLDU

Diego Costa'nın Instagram hesabında yayımladığı fotoğrafların altına ''Come to Beşiktaş'' yazan Beşiktaş taraftarların sayısı 3 milyonu aştı. Beşiktaş taraftarları, bu yorum sayısıyla Instagram rekorunu kırdı.

ÜNLÜLER DE KATILDI

Beşiktaşlılığıyla bilinen Mustafa Sandal sosyal medyada yayınladığı videoda İspanyolca "Sevgili Diego Costa seni büyük Besiktaş'mıza bekliyoruz" derken, diğer bir şarkıcı Murat Boz'da, Costa'nın fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş" yazarak İspanyol forveti Beşiktaş formasıyla görmek istediklerini belirttiler.

SADECE BEŞİKTAŞLILAR DEĞİL

28 yaşındaki forvet oyuncusunun fotoğrafının altına yorum atanlar sadece Beşiktaş taraftarlarıyla sınırlı kalmadı. Ezeli rakiplerden bazı Galatasaray taraftarlarıda Brezilya asıllı oyoncuya "Come to Beşiktaş" yorumunda bulundu.