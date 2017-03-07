Beşiktaş taraftarları UEFA'dan maille hakem istedi

Beşiktaşlılar, Olympiakos maçı öncesi UEFA'dan adil hakem talebinde bulundu.

Siyah-Beyazlı taraftarlar, perşembe günü Yunanistan'da oynanacak maç için UEFA'yı faks ve mail bombardımanına tuttu.

'KİEV MAÇINDA MAĞDUR EDİLDİK'

Taraftarların adil bir hakem atanmasını istediklerini belirttikleri mail ve fakslarda, "Dinamo Kiev maçında mağdur edildik. O maçın hakemi bizi adeta sildi. Şimdi Yunanistan'da çok gergin bir maç oynanacak. Lütfen üst seviyede, kimseden etkilenmeyecek ve atmosferi kaldırabilecek bir hakem atayın" ifadelerini kullandılar.