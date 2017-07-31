Beşiktaş TFF'ye olumsuz cevap verdi

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takım teknik direktörlüğü için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile biraraya geldi.

Beşiktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada TFF'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TAKİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı:

Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş’in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz.

4 MAÇLIK TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş’e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur.

Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de Teknik Direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.

YENİ BAŞARILAR İÇİN GÖREVİNDE KALIYOR

Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.