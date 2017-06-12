Beşiktaş Titi ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yine stoper takviyesine yoğunlaşmış durumda.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brezilyalı oyuncuyu gündemine alan Beşiktaş, Titi ve menajeri ile her konuda prensip anlaşmasını sağladı ve ön protokol imzaladı.

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Ancak bu transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in onayını alacak olan Siyah-Beyazlılar tecrübeli hocanın 'tamam' demesi halinde transferi resmi olarak açıklayacak. Eğer Güneş 'hayır' derse bu transferden vazgeçilecek.

ROTASYON İÇİN ALINACAK

Bu arada Marcelo'nun Lyon'a 'evet' demesi halinde doğacak boşluğu, direk oynayacak 2 stoper transferi ile doldurmayı düşünen yönetim, Titi'yi bu transferlerden biri olarak değil rotasyon için düşünüyor.

Devre arasında 4.2 milyon Euro'ya alınan ancak Şenol Güneş'in hazır bulmadığı Mitrovic'i de kiralamayı düşünen Beşiktaş, Titi'yi stoper rotasyonunun geniş tutmak için almak istiyor.

Atınç'ı da yine Leipzig'ten tekrar kiralayıp, Titi'yi de alması halinde Tosic, Atınç, Titi, Mitrovic ve 2 yeni stoperle birlikte 6 stoper sayısına ulaşacak olan Siyah-Beyalıların Mitrovic'e takım aramaya başladığı da gelen bilgiler arasında.