Beşiktaş Tolgay'a gelen teklifleri değerlendirecek

Beşiktaş’ta bir türlü performansını artıramayan Tolgay Arslan’ın durumu masaya yatırıldı.

Siyah-beyazlı yönetim sezon başından bu yana Tolgay için gelen teklifleri askıya almış, oyuncunun zorlu fikstür zamanında önemli bir alternatif olduğunu düşünerek kadroda yer vermişti.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ancak bazı yöneticilerin, Lyon maçında oyuna girmesine karşın varlık gösteremeyen Tolgay için “Verilen şansları kullanamıyor. Satıp yerine iyi bir oyuncu alalım” şeklinde görüş belirttikleri ortaya çıktı.