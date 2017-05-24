Beşiktaş Tolgay'la anlaşmaya vardı

Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Marcelo Guedes, Ricardo Quaresma ve Dusko Tosic gibi oyuncularla yeni sözleşme yapan siyah-beyazlı yönetim, birkaç gün içerisinde mukavelesi 2018’de bitecek olan Tolgay Arslan ile de nikah tazeleyecek.

3 YILLIK OLACAK

Yetenekli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir süredir görüşme halinde bulunan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda Tolgay’la üç yıllık yeni mukavele imzalayacak.

Gaziantepspor maçı öncesinde Tolgay’ın mukavele sorununu bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi daha sonra gündemine Vincent Aboubakar’ı alacak.

Önce mevcut kadroyu korumak ardından forveti sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu oyuncuyla her konuda prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş bu transferdeki en büyük engel olan bonservis krizini ise önümüzdeki günlerde Porto Yönetimi ile görüşerek çözmeye çalışacak.

Porto 10 milyon euroluk satış opsiyonunda ciddi bir indirime gitmeyi kabul ederse Aboubakar’ın bonservisi alınacak. Portekiz’e geri dönmek istemeyen 25 yaşındaki oyuncunun Porto ile olan sözleşmesi 2018’de bitiyor.