Beşiktaş turun kapısını araladı

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail'de Hapoel Beer Sheva'ya konuk oldu.

BEŞİKTAŞ DAHA ETKİLİ BAŞLADI

Beşiktaş oyunun başında orta saha hakimiyetini ele aldı ve karşılaşmaya daha etkili başladı. Ancak ilk yarının ortalarına doğru temposu düşen mücadelede iki takım da pozisyona giremedi.

İlk yarının sonlarına doğru ise tempo yeniden yükseldi ve Beşiktaş golü buldu. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Cenk topa ıska geçti. Onun ıska geçtiği top Soares'e çarparak ağlara gitti. Ev sahibi Hapoel bu gole iki dakika sonra Barda ile cevap verdi ve taraflar devreye 1-1 eşitlikle girdi.

İSRAİL'DE CENK'İN GECESİ

Temsilcimiz ikinci yarı da etkili başladı. 48. dakikada Quaresma'nın ortasında Marcelo'nun kafa vuruşu direkten döndü. 1 dakika sonra Cenk'in golüne ise hakem ofsayt çaldı.

Temsilcimizin baskı devam etti ve 60. dakikada Cenk Tosun sahneye çıktı. Ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen milli futbolcu takımını bir kez daha öne geçirdi.

Golden sonra ev sahibi ekip zaman zaman etkili ataklar oluştursa da iyi savunma yapan Beşiktaş rakibine gol şansı tanımadı. Karşılaşmanın son dakikasında ise Atiba, Talisca'nın pasında topu ağlarla buluşturdu ve temsilcimiz güzel futboluyla İsrail'den 3-1 galip ayrıldı.

3-1 sona eren karşılaşmanın rövanşı 23 Şubat Perşembe günü İsnatbul'da oynanacak.