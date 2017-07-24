Beşiktaş üç eksikle çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da bu sabah basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlılar salonda çalıştı.

ATİBA, QUARESMA VE BABEL

Gribal enfeksiyonları süren ve otelde tedavi olan Atiba Hutchinson ve Ryan Babel ile henüz kadroya dahil olmayan Ricardo Quaresma, antrenmana katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde salonda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Siyah-beyazlılar iki tur üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarla sabah antrenmanını tamamladı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla devam edecek.