Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan temsilcimiz Beşiktaş'a ön eleme maçlarından sonra müjdeli haber geldi.
BEŞİKTAŞ 3. TORBADAN
Ajax ve Dinamo Kiev'in elenmesiyle birlikte Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup kurasına 3. torbadan girecek.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
İşte muhtemel rakipler:
Sevilla
Napoli
Liverpool
CSKA Moskova
Sporting Lizbon