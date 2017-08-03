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Eskişehir Stadı bir açıldı pir açıldı

Dünyanın en pahalı transferi gerçekleşmek üzere. Neymar adım adım PSG'ye gidiyor.

Neymar Barcelona'ya veda etti

Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

Muslera'nın Uruguay'dan Galatasaray'a transfer olması için getirdiği Mathias Olivera, imza atmadan ülkesine geri döndü.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ve kulübü Sunderland ile anlaşmaya vardı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Club Brugge'ü 2-0 mağlup eden temsilcimiz Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'a 3. torba müjdesi geldi. Başakşehir'i ise kurada zorlu rakipler bekliyor.

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İspanyol golcü Alvaro Negredo, İstanbul'da kendisini siyah beyazlı formaya bağlayan renklere imza atarak formayı giydi.

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

3 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

5 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

6 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

7 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

8 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

9 Simon Kjaer Sevilla'da Sevilla, Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i kadrosuna kattı.