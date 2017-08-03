Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'a 3. torba müjdesi geldi. Başakşehir'i ise kurada zorlu rakipler bekliyor.

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Yorum Yap

Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan temsilcimiz Beşiktaş'a ön eleme maçlarından sonra müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ 3. TORBADAN

Ajax ve Dinamo Kiev'in elenmesiyle birlikte Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup kurasına 3. torbadan girecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.

Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

İşte muhtemel rakipler:

Sevilla

Napoli

Liverpool

CSKA Moskova

Sporting Lizbon

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM