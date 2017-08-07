Beşiktaş ve Konya'ya seyircisiz oynama cezası

Samsun'da oynanan 11. Süper Kupa'yı Konyaspor kazandı. Yeşil-beyazlıların Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın sonunda ise olaylar çıktı.

Samsun'daki maçta sahaya bıçak ve meşaleler atıldı, bir taraftar sahaya girmeye çalıştı, maç sonunda ise taraftarlar sahaya girerek ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaşanan bu olaylar her iki takıma da pahalı patlayacak.

Konyaspor - Beşiktaş maçında taraftarlar sahaya girdi İZLE

BEŞİKTAŞ VE KONYA PFDK'YA SEVK EDİLECEK

Birçok olayın yaşandığı müsabaka sonrası gözler, Fırat Aydınus ve temsilcilerin TFF'ye sunacakları raporlara çevrilirken, hem Konyaspor'un hem de Konyaspor'un saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edileceği öğrenildi.

1 YA DA 2 MAÇ SEYİRCİSİZ TEHLİKESİ

İki kulüp de 1 veya 2 maç seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalacak. Takımlar alacaklar muhtemel seyircisiz cezasını, ligin ilk müsabakasında evlerinde oynayacakları maçta çekecekler.

Beşiktaş ligde ilk iki maçını önce Antalyaspor sonra Bursaspor ile oynayacak. Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından 1 maç ceza alan Konyaspor, ise içeride ilk üç maçında Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Akhisar ile karşılaşacak.