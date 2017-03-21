Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

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A Milli Futbol Takımı Antalya'da top başı yaptı

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2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı Antalya'da top başı yaptı

F.Bahçe yönetimi, sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Advocaat'ın yerine alt yapı sorumlusu Şenol Çorlu'yu göreve getirmeyi planlıyor.

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Hollanda'nın PSV takımının, Trabzonspor'un parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı'yı takip ettiği öğrenildi.

Tüm branşlarda kötü günler geçiren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Haldun Üstünel'i göreve getirmek için harekete geçti.

G.Saray yönetiminin, sarı-kırmızılı takıma gelmek isteyen Tolgay için Beşiktaş'a 3 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yapacağı yeni spor salonu için Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım Dursun Özbek'i kabul etti

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1 Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

2 Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i yanına çağırarak sarılmalarını istedi.

3 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

4 Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa futbolunun efsane oyuncusu Marcel Desailly'e şık bir penaltı golü attı.

5 Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an Dün gerçekleştirilen Futbol Zirvesi'nde Yıldırım Demriören'in Fikret Orman'ı yanına çağırması, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kızdırdı.

6 Cenk'in golünden sonra Sirtakili gönderme Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta, Cenk'in attığı golden sonra tribünlerde Sirtaki müziği çalındı.

7 İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

8 İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

9 Fatih Terim'den Roma açıklaması BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.