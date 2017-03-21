Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.
Trabzonspor'un da sahasında Galatasaray'la oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.