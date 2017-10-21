Beşiktaş Vida için sigortayı devreye soktu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı ve devre arasından itibaren siyah-beyazlı formayı giyecek olan Vida, Young Boys maçında geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle Beşiktaş Yönetimi'ni endişelendirdi.

KULÜP DOKTORU 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTACAK

Bu futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme yapan yönetim, futbolcunun Young Boys maçında kanlar içerisinde kalmasından sonra sağlık durumunu yakından takip etti.

Beyin travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Vida'nın durumunu izlemeye devam edecek olan yönetim, kulüp doktorlarına verdiği talimatla, yeni oyuncusunu 24 saat gözetim altında tutacak.

Dinamo Kiev formasıyla son maçına 9 Aralık'ta çıkacak olan Vida'yı, ocak ayındaki transfer dönemine kadar İstanbul'a getirmeyi planlayan siyah-beyazlı idareciler, her türlü riske karşı, Hırvat oyuncuya sigorta yaptırmıştı.

SİGORTA DEVREDE

Uluslararası bir firmaya Vida'yı sigortalatan yönetim, bir an önce Ukrayna Ligi'nin bitmesi için adeta dua ediyor.

Vida'yı alarak önümüzdeki yıllarda stoper sıkıntısı yaşamak istemeyen Beşiktaş'ın, oyuncunun Shakhtar Donetks maçında oynamayacak olmasına ise sevindiği öğrenildi.