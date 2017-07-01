Beşiktaş Vida'yı bedavaya alacak

Beşiktaş'ta stoper bölgesine yapılacak transfer hala belirsizliğini korurken Domagoj Vida ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM DEVRE ARASINI BEKLEYECEK

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Pepe’yi maliyeti nedeniyle ikinci plana alan Beşiktaş, Vida için el sıkıştığı Dinamo Kiev’in başkanının transferden vazgeçmesi üzerine ocak ayını bekleme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Özellikle başkan Fikret Orman’ın Sırp oyuncudan vazgeçmediği ve oyuncunun 2018’in ocak ayında serbet kalacak olması nedeniyle bekleme kararı aldığı öğrenildi. Sözleşmesinin biteceği tarihten 6 ay önce başka kulüplerle görüşme hakkına sahip olan Vida’nın bu tarihlerde Beşiktaş’a imza atacağı ve ocak ayında itibaren de siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

KİEV BONSERVİSSİZ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Dinamo Kiev’in Vida’yı bedelsiz kaybetmek istemeyeceği için önümüzdeki günlerde Beşiktaş Kulübü’nün kapısını çalabileceği ihtimali de mevcut.

İlk yapılan 2 milyon Euro artı Denys Boyko’nun bonservisi teklifini kabul edebileceği konuşulan Dinamo Kiev’in böyle bir karar alması takdirde Vida yeni sezondan itibaren Beşiktaş’ın kadrosunda olabilecek.