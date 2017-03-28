Beşiktaş voleybolda VakıfBank'a yenildi

Müsabakanın rövanşı ise 30 Mart perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
SALON: Akatlar Arena
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
BEŞİKTAŞ: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Humay, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Merve Gülaç)
VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Lonneke, Zhu Ting, Milena, Naz Akyol (Gizem Örge, Cansu Özbay, Özge Yurtdagülen, Kimberly, Cansu Çetin, Melis Gürkaynak, Melis Durul)
SETLER: 18-25, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15
SÜRE: 127 DAKİKA (24, 29, 29, 27, 18)