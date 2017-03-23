Beşiktaş yeni Atiba'yı Arjantin'de buldu

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren yönetim, özellikle de takımın en istikrarlı ismi olan Atiba'nın 34 yaşına gelmesi nedeniyle Kanadalı oyuncunun alternafini bulmak için çalışmalarına hız verdi.

2 SEZONDUR TAKİP EDİLİYOR

Avrupa ve Güney Amerika'da bu bölge için alternatif futbolcu arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlılar Estudiantes takımının formasını giyen Arjantinli futbolcu Santiago Ascacibar'ı gündemine aldı.

Sezon başında adı Beşiktaş'la anılan 20 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 sezondur takip edildiği belirtildi.

Bonservisi için 7.5 milyon euro değer biçilen genç futbolcunun, Avrupa'da futbol oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken; Beşiktaş scout ekibi ve yöneticilerin de sezon sonunda Arjantin'e giderek transfer görüşmelerinde bulunacağı öğrenildi.

ARJANTİN'İN GELECEĞİ

Ascacibar'ın Estudiantes'le sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Defansif orta saha bölgesinde forma giyen Santiago Ascacibar, gelecek senelerde Arjantin Milli Takımı için adı geçen futbolcuların başında geliyor.

1.74 boyundaki futbolcu özellikle mücadeleci yapısıyla dikkat çekerken, Ascacibar şu anda Arjantin U20 Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.