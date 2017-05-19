Beşiktaş yeni sezon öncesi iç transfere yöneldi

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon için iç transfere yöneldi. Siyah-beyazlılar 3 oyuncusuyla sözleşme uzatıyor. Öncelikli olarak takım kaptanı Oğuzhan'la görüşen yönetim, milli oyuncuyla her türlü konuda anlaşmaya vardı.

Sakatlığı günden beri eski formundan uzaklaşan ve forma yüzü göremeyen Luiz Rhodolfa ise üklesine dönüyor.

OĞUZHAN'LA 4 YILLIK SÖZLEŞME UZATILDI

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın görüşmelerin devam ettiğini resmen açıkladığı Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi konusunda taraflar nihayet mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan kaptanının sözleşmesini 4 yıllığına uzattı.

Bu yıl 1.4 milyon Euro net ücret alan 25 yaşındaki futbolcu yeni mukaveleye göre yüzde 50 zamla yıllık 2.1 milyon Euro kazanacak. Mevcut sözleşmeye göre 10 bin Euro olan maç başı ücreti de yeni anlaşmayla puan başı 4 bin Euro olarak revize edilecek.

MARCELO VE NECİP'LE DE UZATILIYOR

Siyah-beyazlı yönetim kaptan Oğuzhan'ın ardından, bu sezon adeta takımın defansını toparlayan ve taraftarlara güven veren Marcelo ile de sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Kadro derinliği oluşturmak isteyen Şenol Hoca'nın elini güçlendiren Necip Uysal'la da görüşen yönetim, oyuncuyla her türlü konuda mütabakata vardı.

RHODOLFO ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlık yaşadığı günden sonra forma yüzü göremeyen Luiz Rhodolfo, ülkesi Brezilya'ya dönüyor. Tecrübeli oyuncunun menajerinin ülkesi takımlarından Flamengo'yla anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.