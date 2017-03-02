Beşiktaş yönetimi: G.Saray'daki şans olsa UEFA'yı alırız

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı derbide yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmasının ardından siyah-beyazlı camiada UEFA Avrupa Ligi hayalleri de kurulmaya başlandı.

Beşiktaş'ta taraftarlar "Neden UEFA Avrupa Ligi de olmasın?" görüşünde birleşirken kulüp içerisinde de aynı görüşler konuşuluyor.

Her fırsatta Avrupa'da bir kupa kaldırmak istediklerini söyleyen başkan Fikret Orman'ın yanı sıra yönetim de finale inanıyor.

ŞANS VURGUSU

Yönetici Hakan Kalkavan, "Baktığımızda UEFA da bizi final adayları arasında gösteriyor. Bunu başarabiliriz. Tabii şansın da yanımızda olması gerek. Nasıl 2000'de G.Saray'ın yanında şans da vardı, aynısı olursa final oynarız" dedi.