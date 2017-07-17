Beşiktaş yönetimi kulübe 51.5 milyon euro kazandırdı

Beşiktaş transfer ettiği önemli oyuncuların yanı sıra, yollarını ayırdığı futbolcularla da dikkat çekiyor.

Başkalığında 5. yılını geride bırakan Fikret Orman, yaptığı transferlerin yanı sıra, yüksek bonservis bedelleri ile yollarını ayırdığı oyuncularla da adından bahsettirdi.

TOPLAM 51 MİLYON 500 BİN EURO

Son olarak Marcelo 7.5 milyon Euro karşılığında Lyon'un yolunu tuttu. Bu transferle birlikte Siyah Beyazlılar son beş yılda 51 milyon 500 bin Euro, yani yaklaşık 208 milyon Türk Lira'sını kasasına koydu.

UEFA ile yapılan Financal Fair Play anlaşmasının da etkisi ile oyuncu satışına geçmiş yıllardan daha önem veren yönetim, en yüksek geliri Demba Ba'dan kazandı.

13 milyon Euro'ya Çin'in Shanghai Shenhua takımına giden Ba, Beşiktaş'a tarihindeki en yüksek bonservis bedellini kazandırdı. Son 5 yılda siyah beyazlı takımın gelir elde ettiği oyuncular ve transfer olduğu takımlar kazanılan şu şekilde:

Allan Mcgregor-Hull City: 1 milyon 750 bin Euro

Filip Holosko-Çaykur Rizespor-550 bin Euro(Kiralık)

Tanju Kayhan-Erkan Kaş-Kardemir Karabükspor-750 bin Eur

Demba Ba-Shanghai Shenhua-13 milyon Euro

Atınç Nukan-Leipzieg-6 milyon Euro

Cenk Gönen-Galatasaray-600 bin Euro

Ersan Adem Gülüm-Hebei China Fortune-7 milyon Euro

Jose Sosa-Milan-7.5 milyon Euro

Gökhan Töre-West Ham United-3 milyon Euro(Kiralık)

Alexis Delgado-Alaves-400 bin Euro

Olcay Şahan-Trabzonspor-200 bin Euro

Kerim Frei-Birmingham City-2.250 milyon Euro

Rhodolfo-Flamengo-1.4 milyon Euro

Marcelo-Lyon-7.5 milyon Euro

Beşiktaş bu 5 yılda bonservis ve kiralama bedeli ödediği 34 futbolcu için ise, toplam 62.4 milyon Euro harcama yaptı.