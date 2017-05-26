Beşiktaş yönetiminden Mangala müjdesi

Son yıllarda hem kadrosuna yeni kattığı oyunculardan yüksek verim alma hem de satış konusunda başarı gösteren Beşiktaş aynı istikrarı stoper transferinde yakalamak için düğmeye bastı.

Şimdiye kadar maliyeti çok yüksek olmayan savunmacıları renklerine bağlayarak geleceğe yatırım yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bu kez farklı bir yol izleyecek.

HEDEF MANGALA

Milliyet'in haberine göre; Stoper transferinde birkaç istisna hariç başarısız olan Beşiktaş yaz döneminde hedefi 12’den vurmak için Manchester City’de oynayan Eliaquim Mangala’yı bitirmek adına tüm imkanları seferber edecek. Başkan Fikret Orman’ın da yakın çevresine, “Stoper transferinde bu kez tanınan ve deneyimli bir isim alacağız” dediği belirlendi.

Rhodolfo, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Marcelo, Dusko Tosic ve Mitrovic gibi stoperleri kadrosunda bulunduran siyah-beyazlılar yeni yapılanma için kolları sıvadı. Sol ayaklı ve üst düzey maç tecrübesine sahip olması nedeniyle Mangala’yı liste başına alan Beşiktaş Yönetimi şartların oluşması halinde bu transferi de kampa yetiştirmeye çalışacak.

KABUL ETMEMESİ ÇOK ZOR

Öte yandan Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ'a konuşan siyah-beyazlı yöneticiler, ''Mangala'nın bizim teklifimizi kabul etmemesi çok düşük ihtimal'' dedi.

4 STOPER SENEYE YOK

Savunmasını yeniden yapılandıracak olan siyah-beyazlılar ilk olarak kiralık olan Ersan’ı Çin’e geri gönderecek. Şans bulamayan Rhodolfo ile de yollarını ayıracak olan Kartal, sezon başında kiralık gönderdiği Milosevic ile Pedro Franco’ya da kulüp bulacak.

ATINÇ KALACAK

Tosic, Marcelo ve Mitrovic’i takımda tutacak olan yönetim bu oyuncuların yanına Mangala’yı eklemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Atınç’ı ise bir sezon daha kiralık oynatmayı düşünüyor.